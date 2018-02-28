Сельские медики Коми консультируются с ведущими специалистами федеральных клиник

О повышении доступности оказания медицинской помощи говорили сегодня в Санкт-Петербурге на заседании Совета при полномочном представителе Президента России в СЗФО. В совещании приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец, Глава Республики Коми Сергей Гапликов, руководители регионов Северо-Запада и представители федеральных ведомств. В Коми задача по повышению доступности оказания медицинской помощи решается поэтапно. Для территории с большой площадью и низкой плотностью населения ощутимым подспорьем является использование телекоммуникационных технологий. С развитием телемедицины сельские врачи республики получили возможность оперативно советоваться с более опытными коллегами республиканского и федерального уровней. Только в 2017 году медики Коми провели более 5 тысяч дистанционных консультаций по вопросам неврологии, кардиологии, нейрохирургии, хирургии, акушерству и гинекологии. Из них свыше 70 – видеоконференции с ведущими специалистами федеральных медицинских клиник. О необходимости развития телемедицины в своём Послании Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года сказал Президент Российской Федерации Владимир Путин. В Республике Коми создано 5 телемедицинских центров (в Сыктывкаре, Воркуте и Ухте) и 17 телемедицинских пунктов (в сельской местности). На развитие телемедицинских технологий в Коми в рамках приоритетного проекта «Электронное здравоохранение» с 2017 по 2025 годы запланировано направить 41 миллион рублей. В целях оказания медицинской помощи жителям удалённых труднодоступных населённых пунктов, где нет своих больниц и ФАПов, ежегодно организуются «медицинские десанты». В прошлом году обследование проводили 12 передвижных флюорографических установок, 7 маммографических и 5 мобильных диагностических комплексов. Проверить здоровье смогли более 56 тыс. человек. Для эвакуации больных из труднодоступных сёл и деревень в экстренных случаях используется санитарная авиация. С 2017 года Республика Коми участвует в федеральном проекте по развитию санавиации: за год совершено более 350 вылетов, эвакуировано свыше 500 пациентов. В 2018 году на закупку 800 лётных часов из федерального и республиканского бюджетов планируется выделить около 120 млн рублей. На совещании также были рассмотрены вопросы развития медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологическим больным. По итогам заседания приняты решения по дальнейшему развитию региональных систем здравоохранения и реализации мероприятий, направленных на повышение качества и доступности медицинской помощи населению.