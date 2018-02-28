В Коми с начала года за выплатой при рождении первого ребёнка обратились 47 жительниц республики

На сегодняшний день выплата назначена 36 заявительницам. Бюджетные расходы на эти цели к 28 февраля составили более 547 тысяч рублей. Такие данные приводит Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми. Напомним: ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) с 1 января 2018 года первого ребёнка - это новая федеральная мера социальной поддержки. Она установлена в стране федеральным законом, который был принят в декабре прошлого года в рамках реализации демографических инициатив Президента России Владимира Путина. «Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) с 1 января 2018 года первого ребенка назначается семьям, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает полторы величины прожиточного минимума трудоспособного населения, которая была установлена в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за выплатой», - напомнили в Минтруде Коми. В ведомстве также уточнили, что прожиточный минимум для трудоспособного населения за второй квартал 2017 года в среднем составлял 13 тысяч 276 рублей: «Таким образом, полуторакратный размер прожиточного минимума составляет 19 тысяч 914 рублей. Значит, если доход семьи из трех человек – родителей и новорожденного – меньше 59 тысяч 742 рублей, то эта семья может обращаться за назначением выплаты. Если в семье двое - мама и первенец - и доход семьи не превышает 39 тысяч 828 рублей, то выплата тоже положена». Выплата предоставляется до достижения ребёнком полутора лет. Размер выплаты равен величине прожиточного минимума для детей, установленной в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты. В Республике Коми прожиточный минимум для детей за второй квартал 2017 года в среднем составлял 12 487 рублей. Выплата назначается на один год, по истечение этого срока нужно обратиться за ее продлением еще на полгода. «Если родители обратятся за этой мерой поддержки до исполнения ребёнку шести месяцев, выплата будет предоставляться с даты рождения малыша. Если после шести месяцев – выплату назначат с даты подачи заявления», - обратили внимание на важный нюанс специалисты Минтруда Коми. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) с 1 января 2018 года первого ребенка предоставляется за счет средств федерального бюджета по месту жительства получателей через центры социальной защиты населения и через многофункциональные центры «Мои документы». В 2018 году на обеспечение ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка Республика Коми получит из федерального бюджета около 125 млн рублей.