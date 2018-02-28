В Республике Коми утверждён порядок предоставления единовременных компенсационных выплат медработникам

Подписано соответствующее Постановление Правительства Республики Коми. Документом утверждён порядок предоставления в 2018 году единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим или переехавшим на работу в сельские населённые пункты, поселки городского типа либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории Республики Коми. Выплаты будут предоставляться на основании договора, который заключает Министерство здравоохранения Республики Коми с медицинскими организациями и медицинскими работниками. Размер выплат – 1 млн. рублей для врачей и 500 тыс. рублей для фельдшеров. «В малых городах и сельских районах кадровый вопрос стоит наиболее остро. Поэтому денежные компенсации для привлечения туда специалистов – хорошее подспорье. В 2017 году в медицинские учреждения республики пришли 163 специалиста. В этом году мы продолжим планомерную работу по закрытию вакансий», - отметили в региональном минздраве.