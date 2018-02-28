Александр Беглов позитивно оценил итоги рабочей поездки в Воркуту и Ухту

Полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе посетил с рабочим визитом Республику Коми. В Воркуте и Ухте Александр Беглов проинспектировал ход исполнения поручений главы государства, реализации «майских указов» и инициатив, затрагивающих стратегически важные сферы жизни населения. В Воркуте Александр Беглов и Сергей Гапликов посетили объекты социальной сферы, среди которых детский сад № 53 «Радость», школа № 40 с углублённым изучением отдельных предметов, Воркутинский родильный дом, а также обсудили с жителями актуальные вопросы развития города. В Ухте полномочный представитель Президента России в СЗФО и Глава Республики Коми побывали на учебно-практическом полигоне Индустриального института Ухтинского государственного технического университета, встретились с педагогическим коллективом и студентами вуза. «Ухтинский университет – это та площадка, которая даёт возможность продвигать нашу науку и готовит высококлассных специалистов для различных секторов экономики», - отметил Александр Беглов. «Наша молодёжь любит свою республику, и мы всячески стараемся поддержать её стремление жить и работать здесь после окончания обучения. Завтра на заседании Совета при полномочном представителе мы обсудим ряд инициатив, направленных на обеспечение кадрами сферы здравоохранения, подготовку и поддержку молодых специалистов. Сегодня мы предварительно проговорили об этом, и рассчитываем, что наши предложения поддержат», - сказал Сергей Гапликов. «Сегодня в Воркуте нет второй смены в школах. По всей стране эта проблема будет решена только к 2020 году, необходимо решить её и в Ухте. Эту задачу поставил Президент России. В Воркуте уже решён вопрос обеспечения местами в ясельных группах с полутора до трёх лет. На встречах с жителями мы говорили о развитии городов, о достижениях и проблемах. За последние годы очень много хорошего сделано. И сделано, первую очередь, благодаря труду горожан, сильных и мужественных. Благоустроены улицы и дворы, дороги приведены в порядок, решён ряд вопросов в социальной сфере. То, что я увидел в Воркуте и Ухте, меня порадовало, потому что видно, что поставленные Президентом задачи выполняются. Конечно, есть проблемы, нерешённые вопросы, которые предстоит ещё реализовать. Но если говорить в целом, то и Воркута, и Ухта порадовали», - прокомментировал в интервью журналистам итоги однодневной рабочей поездки Александр Беглов. К позитивным достижениям полномочный представитель отнёс выполнение программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, привлечение инвестиций, в том числе в сельское хозяйство, развитие лесопромышленного производства. В Воркуте Александр Беглов и Сергей Гапликов возложили цветы к мемориалу памяти шахтеров и горноспасателей, погибших во время аварии на шахте «Северная». В Ухте полномочный представитель и глава региона почтили память о погибших в годы Великой Отечественной войны у мемориала «Огонь Вечной Славы».