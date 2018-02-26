Сельская молодёжь Республики Коми хочет жить и работать на малой родине

Об этом заявили жители региона, которые пришли на личный приём к Сергею Гапликову с просьбой оказать содействие в строительстве жилья. Глава республики стремление молодых людей поддержал. Инженер-механик из Корткеросского района, работающий в местном сельхозпредприятии, обратился с просьбой помочь в получении социальной выплаты на строительство жилого дома в сельской местности. Глава региона поручил заместителю председателя Правительства Республики Коми – министру сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолию Князеву оказать поддержку молодому специалисту в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Вопрос должен быть решён до конца года. «Предприятие, в котором он работает, - перспективное, оно развивается. В прошлом году там был построен новый телятник. И такие кадры на селе, конечно, нужны. Обязательно поможем», - отметил вице-премьер. По вопросу улучшения жилищных условий на личный приём к Главе Республики Коми обратился также житель Сысольского района. Мужчина работает учителем физкультуры в сельской школе и хочет построить дом. Для этого ему нужен земельный участок. Заявитель претендует на льготные условия, поскольку относится к категории «молодая семья». Сергей Гапликов попросил руководство муниципалитета оказать максимальное содействие в оформлении необходимых документов. «Стройтесь, поднимайте и развивайте село, а мы постараемся решить Ваш вопрос до 1 августа», - заявил глава региона. Напомним, Президент России Владимир Путин поручил главам регионов уделять особое внимание работе с обращениями и жалобами граждан. Информация о принятых мерах ежемесячно поступает в Администрацию Президента Российской Федерации. Сергей Гапликов проводит личный приём граждан раз в месяц. Решение вопросов, с которыми жители обращаются на приём к главе региона, держатся на контроле Администрации Главы Республики Коми.