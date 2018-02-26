В селе Усть-Кулом на улице Ленина появится современная инженерная инфраструктура, а на Солнечной – уличное освещение

С просьбой оказать содействие в решении этих вопросов сельчане пришли на личный приём к Главе Республики Коми Сергею Гапликову. Жительница одного из частных домов попросила помочь с обустройством канализационной системы. Улица Ленина, на которой она проживает, активно застраивается. И люди очень ждут, когда современная инженерная инфраструктура заменит выгребные ямы. «Объект включён в адресную инвестиционную программу республики. Торги проведены, подрядчик выбран. Поэтому вопрос должен быть решён до первых чисел октября», - пояснил руководитель администрации Усть-Куломского района Сергей Рубан. Ещё одна жительница Усть-Кулома сообщила об отсутствии освещения на улице Солнечной: «У нас район расположен на территории бывшего совхоза, где жителями выкуплено около 20 участков. Половина из них уже застроена домами. С каждым годом сюда заселяются семьи с детьми. Но район пока не освещён». Сергей Рубан сообщил, что проблему планируется решить в этом году в рамках реализации программы «Комфортная городская среда». Сергей Гапликов поручил заместителю Председателя Правительства Республики Коми – министру энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Константину Лазареву взять вопрос на контроль, чтобы освещение на этой улице появилось до начала октября. Напомним, Президент России Владимир Путин поручил главам регионов уделять особое внимание работе с обращениями и жалобами граждан. Информация о принятых мерах ежемесячно поступает в Администрацию Президента Российской Федерации. Сергей Гапликов проводит личный приём граждан раз в месяц. Решение вопросов, с которыми жители обращаются на приём к главе региона, держатся на контроле Администрации Главы Республики Коми.