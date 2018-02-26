Глава Республики Коми Сергей Гапликов провёл рабочую встречу с членом Центрального штаба ОНФ Иваном Мохначуком

В ходе встречи обсуждались вопросы реализации «майских указов» Президента России Владимира Путина. Напомним, по их исполнению в январе 2018 года Республика Коми вошла в ТОП-5 лучших регионов страны. Сергей Гапликов и Иван Мохначук обменялись предложениями по проведению в 2018 году Года добровольца (волонтёра), а также коснулись вопросов развития лесного кластера. Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта рассказал о первом дне своего визита в республику: встрече с волонтёрами, профсоюзным активом Коми, Союзом промышленников и предпринимателей, ветеранами и общественностью Сыктывкара. В ближайшие дни председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук планирует встретиться с шахтёрами Воркуты и Инты.