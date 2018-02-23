Сергей Гапликов приветствовал участников автоэкспедиции «От Балтики до Арктики»

Сегодня утром автоколонна журналистов-путешественников прибыла в Сыктывкар. Глава региона подарил журналистам 2 тома книги «История Республики Коми». А организаторы проекта посвятили Сергея Гапликова в почётные участники автоэкспедиции. «Ваша миссия – просветительская. И в нашу республику вы приехали не только в год добровольчества, объявленного Президентом России Владимиром Путиным, но и в год культуры, который мы отмечаем в Коми. Своим проектом вы расширяете понятие культуры. И я хочу, чтобы на страницах вашей газеты вы также отразили, насколько доброжелательные люди здесь живут, насколько богата культура Русского Севера», - отметил Сергей Гапликов. Участники отметили, что их приятно удивили дороги республики. Вчера автоэкспедиция пересекла границу Архангельской области с Республикой Коми и сделала остановку в селе Визинга Сысольского района. «Нам всё очень нравится. Вчера мы побывали в этнопарке села Ыб, открыли для себя новую топонимику, пожалуй, с самым коротким названием в России. Так что в Коми есть чем удивиться и есть что рассказать нашим читателям», – поделилась впечатлениями директор Северо-Западного филиала «Российской газеты» Анжелика Гурская. Журналисты поблагодарили Главу Республики Коми за тёплый приём и передали привет от губернатора Архангельской области Игоря Орлова. «Завтра утром мы едем на Ухту, Соногорск. К вечеру будем в Печоре, послезавтра – в Усинске и дальше двигаемся в Нарьян-Мар. Мы хотим пробиться на снегоходах или оленях до города Пустозерска, первого русского города в Арктике», - рассказал редактор информационного агентства БНК Алексей Лазарев. Глава региона пожелал журналистам успехов и счастливого пути. Автоэкспедицию «От Балтики до Арктики» организовали журналисты «Российской газеты» и информационного агентства БНК. Колонну возглавляет автомобиль именитого гонщика, уроженца Усть-Цильмы Антона Мельникова. Журналисты уже посетили Санкт-Петербург, Ленинградскую, Вологодскую и Архангельскую области. Самый большой путь проходит через Республику Коми.