Поздравление Главы Республики Коми с Днём защитника Отечества

«Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества! Этот день олицетворяет силу и мощь Российской державы, символизирует доблесть и мужество русских солдат и офицеров разных войн и поколений. Мы низко кланяемся ветеранам Великой Отечественной войны, отстоявшим страну и спасшим мир от фашизма. Благодарим ветеранов боевых действий, участников локальных войн и конфликтов, всех, кто с оружием в руках в разные годы защищал Родину. Мы гордимся теми, кто избрал нелёгкий ратный труд делом своей жизни, сегодня стоит на страже национальных интересов страны, защищает мир и покой наших граждан. В истории Российской армии и флота есть немало героических страниц и подвигов, которые являются примером для нынешних защитников Отечества, примером патриотизма и беззаветного служения своей стране для каждого из нас. Желаю военнослужащим крепкого здоровья и успехов в службе, ветеранам – долголетия и благополучия, а всем жителям республики – мирного неба над головой, счастья и согласия, новых свершений на благо республики и России!» Глава Республики Коми С.А. Гапликов