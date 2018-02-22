Сергей Гапликов поздравил защитников Отечества с наступающим праздником

Торжественное собрание по случаю праздника состоялось сегодня в Государственном театре оперы и балета Республики Коми. «23 февраля мы отмечаем праздник, который ознаменован славными традициями нашей доблестной армии. В этом году вооружённым силам России исполняется 100 лет. За многие годы она пережила немало реформ, но всегда оставалась боеспособной и готовой в любую минуту защитить нашу великую Родину. Вооружённые силы были и будут примером чести, верности и патриотизма. Я желаю всем защитникам Отечества добра, мира, любви и благополучия. Любите нашу Родину и гордитесь величием и славой России. С праздником!», - пожелал Сергей Гапликов. Глава Республики Коми также вручил государственные награды. *** Распоряжениями Главы Республики Коми за добросовестное исполнение должностных обязанностей знаком отличия «За безупречную службу Республике Коми» награждены: Горбатый Александр Александрович – заместитель военного комиссара Республики Коми; Труфанов Виктор Викторович – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата города Сыктывкар, Сыктывдинского и Корткеросского районов Республики Коми; за достигнутые успехи в служебной деятельности и многолетнюю добросовестную работу благодарность Главы Республики Коми объявлена: Редькину Владимиру Филипповичу – военному комиссару Усть-Вымского района Республики Коми.