Координационный совет по делам ветеранов соберётся в новом составе в марте

Повестку первого заседания Сергей Гапликов поручил проработать лидерам ветеранского движения региона Людмиле Жуковой и Вадиму Клюпе. Сегодня они стали советниками Главы Республики Коми. Об этом было объявлено на встрече с ветеранским активом. Вручая удостоверения, глава региона попросил новых помощников обозначить их видение дальнейшей работы с ветеранами и активно включиться в подготовку празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. «Я рассчитываю на вашу поддержку и советы. Новый статус позволит вам ещё конструктивнее взаимодействовать с органами власти, совместно решать актуальные проблемы ветеранов. Уверен, вместе мы будем работать более слаженно и эффективно», - отметил Сергей Гапликов. Председатель Коми республиканского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Людмила Жукова поблагодарила Главу Республики Коми за доверие, а также помощь ветеранскому движению. «Те проблемы, которые я ставила год назад и просила в их реализации Вашей помощи, выполнены на сто процентов. За это Вам спасибо. Мы – люди старшего поколения, умудрённые большим опытом, у нас высокое сознание, поскольку мы испытали в жизни все трудности. И мы будем Вам помощниками во всех делах. Только советуйтесь с нами, а мы Вам поможем в решении всех вопросов», - заявила советник Главы Республики Коми. Людмила Жукова также рассказала о деятельности Совета ветеранов и передала Сергею Гапликову совместное с ветеранами боевых действий письмо с перечнем проблем и вопросов, волнующих сегодня ветеранов, а также с просьбой дать поручение органам исполнительной власти республики по их решению. «Для нас, ветеранов боевых действий, сегодняшняя встреча, накануне 23 февраля, знаковая. Я благодарю Вас за то, что Вы прислушались к нашим просьбам и восстановили статус советника. Наша основная задача – прежде всего патриотическое воспитание молодёжи. В республике эта работа ведётся активно. И мы поддержим Вас в нашей совместной деятельности», - сказал в ответном слове председатель Правления КРО ООО «Российский союз ветеранов Афганистана» Вадим Клюпа. Лидеры ветеранского движения озвучили ряд предложений и вопросов для обсуждения на предстоящем заседании Координационного совета по делам ветеранов. Его новый состав утверждён Указом Главы Республики Коми №8 от 9 февраля 2018 года.