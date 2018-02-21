В Выльгорте почтили память Героев Советского Союза, погибших в Великой Отечественной войне

Во время рабочей поездки в Сыктывдинский район Глава Республики Коми Сергей Гапликов возложил цветы к мемориальному комплексу «Аллея Славы Героев Советского Союза, уроженцев Коми АССР». Комплекс открыт 1 сентября 2017 года на площадке перед учебным корпусом Коми Республиканского агропромышленного техникума. Он включает в себя ансамбль из 14 мемориальных плит в виде краснознаменных звёзд с именами и изображениями ушедших на войну жителей Республики Коми и ставших Героями Советского Союза. С идеей увековечить память героев к Главе Республики Коми обратились активисты волонтёрского движения центра студенческого самоуправления «Востым». Сергей Гапликов инициативу ребят поддержал. В мае прошлого года на этом месте была высажена кедровая аллея в память о героях Великой Отечественной войны. Участие в акции принял и глава региона. Инициатива молодёжи реализована при грантовой поддержке Минобрнауки региона, а также за счёт спонсорских средств.