Сергей Гапликов поздравил офицеров Республики Коми с наступающим Днём защитника Отечества

Торжественная встреча с командирами воинских частей и руководителями органов военного управления, дислоцированных на территории региона, состоялась сегодня в Сыктывкаре. Глава Республики Коми представил вновь назначенных руководителей: военным комендантом гарнизона города Воркуты назначен майор Семён Не́коз, командиром пограничного сторожевого корабля «Сыктывкар» - капитан-лейтенант Артём Межлумов, начальником поста пограничного контроля «Сыктывкар-аэропорт» - старший лейтенант Антон Казанцев. 23 февраля 2018 года исполняется 100 лет со дня создания Рабоче-крестьянской Красной армии. С тех пор Вооружённые силы страны пережили и доблестные, и непростые времена. «Сегодня мы имеем боеспособную и регулярную армию со всеми родами и видами войск. Офицеры, прапорщики, мичманы, рядовые и матросы – это основной костяк, на котором держится и будет держаться наша российская армия. Вы, как славные представители нашего доблестного воинства, сегодня с честью несёте это гордое и очень нужное и важное звание защитника Отечества. Мы с Правительством республики готовы оказать вам всестороннюю поддержку и сделать всё от нас зависящее, чтобы вопросы в поле нашей ответственности решались оперативно», - обратился к командирам Сергей Гапликов.