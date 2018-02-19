В деревне Денисовке Усинского района построят новый дом культуры

Об этом на встрече с лидерами национально-культурных автономий в Усинске сообщил Глава Республики Коми Сергей Гапликов. Одной из тем беседы стало проведение «Года культуры» в республике. В 2017 году на развитие культуры в Республике Коми было направлено 1,7 млрд рублей. Это на полмиллиарда больше, чем в предыдущем году. По темпам развития отрасли культуры регион впервые вошёл в топ 10 лидеров-субъектов Российской Федерации. Усинцы поинтересовались, когда начнётся строительство дома культуры в деревне Денисовка. Глава региона сказал, что к первому этапу строительства объекта планируется приступить в этом году. В настоящее время администрацией МО ГО «Усинск» ведётся разработка проектно-сметной документации. Стоимость нового клуба в Денисовке на 100 посадочных мест составит около 38 миллионов рублей, средства выделяет муниципалитет. Кроме того, в рамках участия республики в федеральном проекте «Местный дом культуры» в этом году запланирован текущий ремонт в доме культуры деревни Новикбож на общую сумму более 538 тысяч рублей. Ещё около полумиллиона рублей будет направлено на укрепление материально-технической базы учреждения.