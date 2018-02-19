Юные футболисты Усинска увидят домашний матч московского «Спартака»

Возможность побывать на стадионе «Открытие Арена» и посмотреть игру одного из самых популярных футбольных клубов страны получили спортсмены Усинской школы №3. Ребята выиграли кубок турнира по мини-футболу «Усинская футбольная лига». Суперприз победителям сегодня вручили Глава Республики Коми Сергей Гапликов и Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. Турнир по мини-футболу проводится с 2017 года ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и администрацией Усинска. В соревновании участвуют команды учащихся 7-11 классов. Руководитель региона поблагодарил Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова за поддержку проекта, а также поздравил победителей. «Все проекты, которые мы совместно реализуем, нацелены на то, чтобы наша жизнь здесь, на Севере, была комфортной, а люди счастливы. Я благодарю компанию «ЛУКОЙЛ» за возможность реализации такого замечательного проекта в нашей любимой республике. А вам, ребята, желаю достижения новых успехов», - отметил Сергей Гапликов. Третье место в турнире заняли школьники села Мутный Материк. Медалью за второе место удостоена команда Усинской средней общеобразовательной школы №1. Призёры соревнования получили денежные сертификаты на приобретение спортивной атрибутики.