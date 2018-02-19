ЛУКОЙЛ наращивает объёмы инвестиций в развитие Республики Коми

Сегодня, 19 февраля, в Усинске Глава Республики Коми Сергей Гапликов и Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов подписали очередной Протокол к Соглашению о сотрудничестве между Компанией и регионом. Документом определены направления взаимодействия в области социально-экономического развития республики в 2018 году. «Очень важно, что в протоколе обозначены направления, которые крайне важны для жителей республики. При этом «ЛУКОЙЛ» наращивает объёмы сотрудничества, увеличивает налоговые отчисления в региональный бюджет, создаёт условия для стабильной работы и комфортного проживания своих сотрудников и жителей региона. В этом году объём вложений в развитие республики значительно вырос. Я благодарю Вагита Юсуфовича и всех руководителей компании «ЛУКОЙЛ» за эту работу. Вместе мы создаём уверенность в завтрашнем дне, вместе мы создаём новое будущее», - отметил Глава Республики Коми Сергей Гапликов. Компания вкладывает десятки миллиардов рублей в геологоразведочные работы, вводит новые скважины, технологии добычи методом теплового воздействия на пласт на Усинском и Ярегском месторождениях высоковязкой нефти, реализует программы экологической безопасности, открывает современные производственные объекты. Только на Ярегском месторождении в 2017 году было создано более 200 новых рабочих мест. «Республика Коми для нас является важным стратегическим партнёром. Та инвестиционная атмосфера, которая сложилась здесь позволяет нам почти 20 лет комфортно себя чувствовать на территории региона. Компания планирует в ближайшие годы продолжить активное участие в реализации социальных программ вместе с республикой. Не только тех, которые отмечены в этом протоколе, но и других. Чтобы люди жили в современных качественных условиях», - заявил Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. Согласно подписанному сегодня протоколу выделенные средства пойдут на социально значимые объекты региона, ремонт дорог и строительство многоквартирных домов в поселке Ярега, а также на возведение домов в городе Усинске. По инициативе компании и в рамках подготовки к столетию Республики Коми в посёлке Ярега будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым катком, игровыми площадками и тренажёрным залом. Предположительная стоимость объекта составляет 228 млн рублей. Кроме того, планируется ряд мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда: участие в организации обучения и дополнительного профобразования безработных, дополнительные гарантии работникам компании, призванным на военную службу, с последующим трудоустройством на прежнее место. Компания обязалась принять на работу не менее 100 молодых специалистов и содействовать учащимся и студентам в прохождении производственной практики. Таким образом, благодаря инициативам компании «ЛУКОЙЛ» развивается инфраструктура, меняется облик городов и посёлков Республики Коми, растёт качество жизни на территориях. Также Глава Республики Коми Сергей Гапликов и Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов провели встречу с работниками структурных подразделений компании в Усинском районе, ответили на вопросы и наградили лучших сотрудников. *** Распоряжением Главы Республики Коми за заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса Республики Коми и многолетнюю добросовестную работу благодарность Главы Республики Коми объявлена: Алиярову Дмитрию Эльдаровичу – ведущему инженеру отдела подготовки нефти и газа управления подготовки и реализации нефти и газа общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Коми», город Усинск; Камсариной Наталье Сергеевне – инженеру 1 категории отдела складской логистики управления производственно-технической комплектации общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Коми», город Усинск; Краснееву Александру Витальевичу – слесарю строительному 5 разряда цеха обеспечения производства территориально-производственного предприятия «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Коми», город Усинск; Кульчицкому Владимиру Дмитриевичу – слесарю по ремонту технологических установок 4 разряда цеха эксплуатации газопроводов Усинского газоперерабатывающего завода общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Коми», город Усинск; Насибову Вусалу Атакиши Оглы – начальнику установки цеха по подготовке и перекачке нефти территориально-производственного предприятия «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Коми», город Усинск.