Сергей Гапликов поздравил Юлию Белорукову с блестящим выступлением в эстафете зимних Олимпийских игр в Пхенчхане

Женская национальная сборная России по лыжным гонкам выиграла четвёртую олимпийскую медаль, заняв третье место в эстафете 4x5 км. Таким образом уроженка Сосногорска Юлия Белорукова стала двукратным олимпийским призёром. «Вы вместе со своими коллегами по команде завоевали столь долгожданную олимпийскую медаль в женской эстафете. Ещё раз доказали на лыжне, что способны выигрывать у более опытных соперниц. Республика гордится Вами. Спасибо Вам и тренерскому составу за возможность искренне переживать и радоваться блестящим выступлениям наших лыжниц», - отметил Глава Республики Коми в поздравительной телеграмме.