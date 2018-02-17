Поздравление Главы Республики Коми с Днём Конституции Республики Коми

«Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие друзья! Поздравляю с Днём Конституции Республики Коми! Основной закон нашей республики принят 17 февраля 1994 года, в сложный переходный период для нашего государства. В этом важном политическом документе закреплены права и свободы человека, утверждаются гражданский мир и согласие, вера в добро и справедливость. Эти слова, прописанные в преамбуле Конституции, говорят о том, что жителям нашей республики, представителям всех национальностей всегда было присуще желание жить в условиях политической стабильности, межнационального и межконфессионального мира и согласия. Только в таких условиях можно развивать экономику и социальную сферу, формировать гражданское общество, работать над улучшением качества жизни северян и создавать условия для самореализации каждого жителя республики. Сегодня, спустя почти четверть века с того важного исторического события, мы остаёмся верны провозглашенным Конституцией ценностям. Вместе работаем ради настоящего и будущего своей республики и страны. Я желаю нашей любимой республике развития и процветания, а всем её жителям – успехов в труде, крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!» Глава Республики Коми С.А. Гапликов