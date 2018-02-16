Фонд «Покаяние» создал уникальный корпус источников по истории политических репрессий

Об этом сегодня, 16 февраля, заявил руководитель Администрации Главы Республики Коми Михаил Порядин на расширенном заседании Общественной редколлегии Мартиролога «Покаяние» и правления общественного фонда жертв политических репрессий «Покаяние», которые в этом году отмечают 20-летие. М. Порядин отметил значимость работы, которую ведёт фонд по восстановлению исторической справедливости в отношении жертв политических репрессий. «Издание мартиролога «Покаяние» реализуется в рамках республиканских мероприятий по увековечению памяти жертв политических репрессий. Аналогов такой практики в России больше нет. Республика Коми отмечена в числе немногих регионов, где эта работа поставлена на хорошем уровне», - почеркнул он. Михаил Порядин назвал мартиролог «Покаяние» уникальным корпусом источников по истории политических репрессий. В настоящее время издано 12 томов мартиролога в 20 книгах. В них опубликованы биограммы более 140 тысяч жертв политических репрессий – раскулаченных крестьян, осуждённых по политическим статьям в Коми АССР, высланных на спецпоселение, политических заключенных лагерей Коми АССР. В рамках мероприятии были вручены благодарности Главы Республики Коми и почётные грамоты. *** Распоряжением Главы Республики Коми за многолетнюю и плодотворную общественную деятельность и в связи с 20-летием создания Коми республиканского благотворительного общественного фонда жертв политических репрессий «Покаяние» благодарность Главы Республики Коми объявлена: Баранову Николаю Андреевичу – экскурсоводу обособленного структурного подразделения – «Музей истории политических репрессий» учреждения культуры «Интинский краеведческий музей»; Власовой Анне Семеновне – директору учреждения культуры «Троицко-Печорский районный историко-краеведческий музей имени Попова»; Колеговой Марине Геннадьевне – заведующему Ыбской библиотекой - филиалом имени Безносикова учреждения культуры «Сыктывдинская централизованная библиотечная система»; Приказом Министерства образования науки и молодёжной политики Республики Коми за многолетний добросовестный труд в сфере образования Республики Коми и достигнутые успехи Почётной грамотой Министерства награждён: Рогачёв Михаил Борисович – главный редактор Коми республиканского мартиролога жертв политических репрессий «Покаяние», председатель правления Коми республиканского Фонда «Покаяние».