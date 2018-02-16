Фонд «Покаяние» создал уникальный корпус источников по истории политических репрессий

16.02.2018   Новости Коми
Об этом сегодня, 16 февраля, заявил руководитель Администрации Главы Республики Коми Михаил Порядин на расширенном заседании Общественной редколлегии Мартиролога «Покаяние» и правления общественного фонда жертв политических репрессий «Покаяние», которые в этом году отмечают 20-летие. М. Порядин отметил значимость работы, которую ведёт фонд по восстановлению исторической справедливости в отношении жертв политических репрессий. «Издание мартиролога «Покаяние» реализуется в рамках республиканских мероприятий по увековечению памяти жертв политических репрессий. Аналогов такой практики в России больше нет. Республика Коми отмечена в числе немногих регионов, где эта работа поставлена на хорошем уровне», - почеркнул он. Михаил Порядин назвал мартиролог «Покаяние» уникальным корпусом источников по истории политических репрессий. В настоящее время издано 12 томов мартиролога в 20 книгах. В них опубликованы биограммы более 140 тысяч жертв политических репрессий – раскулаченных крестьян, осуждённых по политическим статьям в Коми АССР, высланных на спецпоселение, политических заключенных лагерей Коми АССР. В рамках мероприятии были вручены благодарности Главы Республики Коми и почётные грамоты.   *** Распоряжением Главы Республики Коми за многолетнюю и плодотворную общественную деятельность и в связи с 20-летием создания Коми республиканского благотворительного общественного фонда жертв политических репрессий «Покаяние» благодарность Главы Республики Коми объявлена: Баранову Николаю Андреевичу – экскурсоводу обособленного структурного подразделения – «Музей истории политических репрессий» учреждения культуры «Интинский краеведческий музей»; Власовой Анне Семеновне – директору учреждения культуры «Троицко-Печорский районный историко-краеведческий музей имени Попова»; Колеговой Марине Геннадьевне – заведующему Ыбской библиотекой - филиалом имени Безносикова учреждения культуры «Сыктывдинская централизованная библиотечная система»;   Приказом Министерства образования науки и молодёжной политики Республики Коми за многолетний добросовестный труд в сфере образования Республики Коми и достигнутые успехи Почётной грамотой Министерства награждён: Рогачёв Михаил Борисович – главный редактор Коми республиканского мартиролога жертв политических репрессий «Покаяние», председатель правления Коми республиканского Фонда «Покаяние».

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