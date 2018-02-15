Более 2 тысяч километров волоконно-оптических линий будет построено в Республике Коми в рамках соглашения с Минкомсвязи России и ПАО «Ростелеком»

Сегодня в Сочи, на полях Российского инвестиционного форума, Глава Республики Коми Сергей Гапликов, Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров и Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов. Стороны, в частности, договорились о взаимодействии в развитии на территории региона инфраструктуры связи, комплексных государственных информационных систем и телекоммуникаций, повышении качества предоставляемых жителям Республики Коми услуг связи, а также повышении качества и доступности государственных и муниципальных услуг в социальной и других сферах. Одним из основных направлений сотрудничества в рамках соглашения является реализация на территории Республики Коми программы устранения «цифрового неравенства». Её цель – обеспечить равные возможности для всех жителей региона в использовании современных услуг связи, включая высокоскоростной доступ в интернет. Соглашением предусмотрена установка точек доступа к сети «Интернет» со скоростью не менее 10 Мбит/с, подключенных по волоконно-оптической линии связи в населенных пунктах с численностью от 250 до 500 человек. При этом планируется охватить сетью Wi-Fi с бесплатным доступом к интернету 26 сельских библиотек Республики Коми. По мере строительства в населенных пунктах региона волоконно-оптических линий связи к широкополосным каналам сети «Интернет» будут подключены социальные учреждения и объекты. Общее количество населённых пунктов, в которые придет широкополосный Интернет – 123. Из них строительство линий связи необходимо в 60, а это порядка двух тысяч километров оптический линий. «Развитие Республики Коми невозможно представить без современной телекоммуникационной инфраструктуры. Современная связь должна быть максимально доступной для всех жителей региона. У нас большая территория, есть много удалённых и труднодоступных населённых пунктов. Поэтому сегодня одна из важнейших задач – это устранение «цифрового неравенства», а также обеспечение населения качественными инновационными сервисами», - прокомментировал Глава Республики Коми Сергей Гапликов.