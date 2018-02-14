Сергей Гапликов провёл совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в Республике Коми

В рамках основной повестки совещания руководители силовых структур региона, органов исполнительной власти республики и муниципальных образований обсудили вопросы обеспечения безопасности в период новогодних праздников, а также в ходе подготовки и проведения Чемпионата России по лыжным гонкам в Сыктывкаре с 23 марта по 1 апреля 2018 года. О принятии мер по обеспечению безопасности жителей региона в праздничные дни доложили Министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников, Начальник Главного Управления МЧС по Республике Коми Александр Князев, заместитель начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Коми Яков Бартоломей. Новогодние мероприятия пройдут в 150 населённых пунктах республики и охватят более 60 тысяч человек. Для обеспечения общественного порядка планируется задействовать 700 сотрудников органов внутренних дел, а также дополнительно привлечь ресурсы Росгвардии, частных охранных предприятий и казачества. «Обращаю особое внимание на то, что правоохранительные органы, специальные службы, надзорные органы должны сделать всё для сохранения стабильности и надёжности в республике. Необходимо обеспечить меры безопасности по всем направлениям, усилить контроль важных и потенциально опасных объектов, места массового пребывания людей. Все соответствующие структурные подразделения должны находиться в полной готовности», - обозначил задачу Сергей Гапликов. Подготовка к Чемпионату России по лыжным гонкам, который состоится в Сыктывкаре весной 2018 года, идёт в плановом режиме. Ожидается, что в соревнованиях примут участие 280 спортсменов из более чем 40 регионов страны. В период проведения Чемпионата на территории, прилегающей к республиканскому лыжному комплексу имени Раисы Сметаниной, будет организована безопасная схема дорожного движения, круглосуточная охрана, также планируется вывести «тревожные кнопки». Заместитель Председателя Правительства – министр образования, науки и молодёжной политики Республики Коми Наталья Михальченкова выступила с докладом «О ходе реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Республике Коми на 2013-2018 годы». Об организации профилактики терроризма, противодействия его идеологии в рамках работы муниципальной антитеррористической комиссии Корткеросского района сообщил руководитель администрации муниципалитета Анатолий Гончаренко.