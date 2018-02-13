Сергей Гапликов поздравил Юлию Белорукову с бронзовой медалью на Олимпийских играх в Пхёнчхане

Сегодня в спринтерской гонке классическим стилем спортсменка из Сосногорска заняла третье место, пробежав дистанцию за 3 минуты 7,21 секунды. «Уважаемая Юлия Сергеевна! Поздравляю Вас с бронзовой медалью Олимпийских игр в Пхёнчхане. В спринтерской гонке Вы проявили себя как настоящий боец, сильный волевой спортсмен и доказали своё право стоять на олимпийском пьедестале. Вы подарили поклонникам лыжного спорта незабываемые эмоции и впечатления. Республика гордится Вами. Отдельные слова благодарности Вашим наставникам, чей труд помог Вам состояться профессионально. Желаю Вам новых спортивных побед и достижений!», - отметил Глава Республики Коми в поздравительной телеграмме.