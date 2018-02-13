Создание единого центра поддержки предпринимательства в Республике Коми позволит малому и среднему бизнесу получать господдержку в централизованном виде

Об этом на церемонии открытия центра «Шондi» («солнце» - пер. с коми языка) в Сыктывкаре заявила первый заместитель председателя правительства Республики Коми Лариса Максимова. «Предприниматели в нашем регионе генерируют три миллиарда рублей налоговых отчислений, составляя конкуренцию большому бизнесу. Правительство Коми оказывает всестороннюю поддержку деловому сообществу. При этом видов поддержки на сегодня настолько много, что пришло время систематизировать их оказание», - отметила Лариса Максимова. С этой целью Министерством экономики региона и реализован данный проект. Задача центра - обеспечить «единую точку входа» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, ещё только планирующих создать собственное дело по всевозможным направлениям регулирования их деятельности. Как пояснила министр экономики Марина Анисимова, центр будет полезен проведением бесплатных обучающих семинаров, приемом документов на соискание разнонаправленных видов господдержки, консультированием по организации налогового и бухучёта, правовым и иным вопросам. Центр поддержки предпринимательства объединяет: учебно-деловой и информационно-маркетинговый центры, Гарантийный фонд, Микрофинансовую компанию, центр инноваций социальной сферы, Многофункциональный центр и общественную приемную Уполномоченного по правам предпринимателей Республики Коми. ***Адрес центра: г. Сыктывкар, ул. Ленина, 74 (Дом дружбы). Телефон для бесплатной справочной информации: 8-800-302-17-71.