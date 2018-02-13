В Республике Коми пройдут мероприятия, приуроченные к 100-летию военных комиссариатов

8 апреля 2018 года в России будет праздноваться 100-летие со дня образования органов военного управления на местах. В Республике Коми в целях подготовки к юбилею военных комиссариатов создан организационный комитет под председательством вице-премьера – министра образования, науки и молодежной политики региона Натальи Михальченковой. Как отметила на заседании оргкомитета Наталья Михальченкова, Глава Республики Коми Сергей Гапликов поставил задачу обеспечить проведение юбилейных мероприятий на самом высоком уровне, сделать их важными в системе патриотического воспитания. «Военный комиссариат всегда с нами на передовой, он наш главный партнер в гражданском и военно-патриотическом воспитании детей и молодежи», - подчеркнула зампред. В плане, посвященном юбилейной дате, - спортивные, образовательные и культурные мероприятия, «Более половины мероприятий запланированы на первый квартал этого года: спартакиады, военно-спортивные игры в образовательных организациях; тематические акции, викторины, уроки мужества, выставки, информационные часы в учреждениях культуры и искусства, слет кадетских классов и военно-патриотических объединений «ЮНАРМИЯ КОМИ - 2018»; республиканские соревнования по боксу, самбо. До 1 марта должна быть издана книга «История военного комиссариата Республики Коми», на апрель запланировано открытие памятной доски военному комиссару Коми (1960-1967 гг.), Герою Российской Федерации гвардии полковнику в отставке Дмитрию Плотникову», - доложил первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Константин Баранов. Кульминацией празднования, сказал он, станет торжественное собрание и праздничный концерт в Коми республиканской филармонии. Военный комиссар Республики Коми Дмитрий Федин дополнил, что подготовка и проведение юбилейных мероприятий идут в соответствии с планом. Наталья Михальченкова рекомендовала представителям образовательных организаций при проведении мероприятий делать акцент на юбилейную дату и приглашать представителей Военного комиссариата к участию в них, а Министерству культуры, туризма и архивного дела Республики Коми - оказать содействие в организации праздничного концерта, рассмотреть возможность включения в него творческих номеров ребят из образовательных организаций, юнармейцев. Руководителям администраций муниципальных образований поручено организовать и провести мероприятия по подготовке и празднованию в Республике Коми 100-летия военных комиссариатов. *** Комиссариаты по военным делам (военкоматы) учреждены 8 апреля 1918 года: Совет Народных Комиссаров принял «Декрет об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам». В первые годы советской власти в РСФСР были созданы 7 окружных, 39 губернских, 385 уездных и 7 тыс. волостных военных комиссариатов. В задачи военкоматов во времена СССР входили подготовка и проведение мобилизаций, призывов на военную службу и на учебные сборы; подготовка молодежи к несению военной службы и другие оборонные мероприятия. В настоящее время на военные комиссариаты возложены задачи, от своевременного и качественного выполнения которых зависит состояние боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил: подготовка молодежи к военной службе, учет мобилизационных людских и транспортных ресурсов, планирование мобилизации на территории субъектов Российской Федерации, организация и проведение призыва граждан на военную службу. Военные комиссариаты несут и большую социальную нагрузку, обеспечивая реализацию мер правовой и социальной защиты граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, членов семей погибших (умерших) военнослужащих.