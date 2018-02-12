Руководители управляющих компаний республики оштрафованы на 250 тысяч рублей за неисполнение обязательств по уборке снега

Об этом Главе Республики Коми Сергею Гапликову в ходе совещания с Президиумом регионального Правительства доложил руководитель региональной Службы стройжилтехнадзора Роман Шашев. Вопросы уборки снега находятся на личном контроле глав муниципалитетов и еженедельно рассматриваются на селекторных совещаниях, которые проводит вице-премьер регионального Правительства Константин Лазарев. Однако, работа коммунальных служб и управляющих компаний по-прежнему вызывает большое количество нареканий у населения. Жалобы поступают как от сельчан, так и от жителей городов. «Возникают проблемы по очистке территорий перед общественными учреждениями, сооружениями, магазинами и проездов между домами и дворами. В ходе селекторного совещания я обратил на это особое внимание руководителей муниципалитетов, прежде всего, главы администрации Сыктывкара», - доложил министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов республики Константин Лазарев. «Константин Григорьевич, Вы сейчас говорите о ручном режиме. Я понимаю, что его тоже иногда надо включать, но не постоянно. Это должна быть системная работа, которую должны вести руководители городов и районов. Мы продолжаем получать негативные сигналы от людей, особенно по работе управляющих компаний. Уборка и вывоз снега является обязательным условием типового договора между собственниками многоквартирных домов и управляющими компаниями. Если они не выполняют свои обязательства, значит надо наказывать», - заявил Сергей Гапликов. Как сообщил руководитель региональной Службы стройжилтехнадзора Роман Шашев, эта работа проводится. С декабря 2017 года по сегодняшний день проведено около 1900 проверок, выявлено почти 430 нарушений условий договоров управления многоквартирными домами, составлено 18 протоколов. По 5 случаям вынесены судебные постановления о привлечении руководителей управляющих компаний к ответственности в виде штрафа на общую сумму 250 тысяч рублей. Руководитель одной из управляющих компаний в Сыктывкаре был дисквалифицирован, в отношении организации стоит вопрос о лишении её лицензии. Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил представить подробный отчёт о работе управляющих компаний по каждому муниципалитету. Напомним, граждане имеют право требовать от управляющих компаний своевременной уборки дворовых территорий и крыш от снега. Если эта обязанность игнорируется или исполняется ненадлежащим образом, можно обратиться с жалобой в республиканскую Службу стройжилтехнадзора по телефону 8 (8212) 255-414 (доб. 1). Вопросы, поступившие на «горячую» линию Службы, прорабатываются с администрациями муниципальных образований еженедельно.