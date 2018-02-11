В Сыктывкаре дан старт Первенству России по боксу среди юниоров

За звание сильнейшего боксёра страны в 10 весовых категиориях поборются 275 спортсменов из многих регионов Российской Федерации. 8 бойцов представляют Республику Коми. Турнир торжественно открыл сегодня глава региона Сергей Гапликов. Глава Республики Коми поблагодарил Федерацию бокса России за оказанное доверие и честь провести Первенство страны в Сыктывкаре. Уровень организации турнира уже получил высокую оценку технического делегата Федерации. Сергей Гапликов пожелал спортсменам удачи и побед, а зрителям – ярких и красивых боёв. «Я благодарен Федерации бокса Республики Коми за вклад в развитие этого вида спорта. Бокс – это спорт мужественных и сильных. Я искренне благодарен тренерам и родителям за то, что они вырастили и воспитали настоящих мужчин. Уверен, впереди вас ждёт насыщенная спортивная жизнь. И я желаю вам добиться самых высоких результатов. Я хочу, чтобы вы стали честью, гордостью и славой нашей страны», - приветствовал участников Глава Республики Коми. Сергей Гапликов также подчеркнул, что Республика Коми становится территорией большого спорта. В регионе проводятся соревнования всероссийского и международного уровня. В 2017 году в Сыктывкаре прошли финал Суперкубка России по хоккею с мячом и Первенство мира по хоккею с мячом среди юниоров, где победила российская сборная. В 2021 году в столице республики пройдёт Чемпионат мира по хоккею с мячом. Финал Первенства России по боксу среди юниоров 17-18 лет в Сыктывкаре состоится 17 февраля. Победители турнира напрямую попадут в состав национальной сборной на континентальное первенство.