В 2017 году Республика Коми увеличила в два раза поддержку региональных авиаперевозок

Сегодня гражданской авиации России исполнилось 95 лет. С профессиональным праздником работников воздушного флота поздравил Глава Республики Коми Сергей Гапликов. Гражданская авиация республики развивается. В 2017 году объём пассажирских перевозок регионального авиапредприятия вырос на 6%. Возросло количество маршрутов. Самолеты из Коми летают в Москву, Санкт-Петербург, Котлас, Нарьян-Мар, Архангельск, Пермь, Тюмень и Уфу. В планах – увеличение маршрутной сети в южном направлении и расширение авиапарка. Компания «Комиавиатранс» активно участвует в федеральных программах поддержки авиаперевозчиков. В 2017 году авиапредприятием были привлечены субсидии на 180 млн рублей для осуществления воздушных перевозок. Из республиканского бюджета на субсидирование перевозок было выделено более 420 млн рублей. Это почти в два раза больше, чем в предыдущем году. Глава региона особо отметил роль санитарной авиации, которая приходит на помощь людям, живущим в труднодоступной местности. В ноябре 2017-ого, впервые за 24 года, авиапарк регионального авиаперевозчика «Комиавиатранс» пополнился новым вертолётом Ми-8. Борт предназначен для нужд санавиации, оснащён медицинским модулем. Вертолёт приобретён в рамках исполнения поручений Президента России Владимира Путина по развитию санитарной авиации в регионах. Сегодня в гражданской авиации республики работают более 3 тысяч человек. Глава региона поблагодарил лётчиков, диспетчеров, обслуживающий и технический персонал гражданской авиации Коми за профессионализм, преданность делу и за вклад в развитие республики. «В любое время суток и в любую погоду лётчики гражданской авиации готовы выполнять поставленные перед ними задачи. В годы освоения Севера и Арктики благодаря высочайшему профессионализму и, без преувеличения, героизму вертолётчиков устанавливались буровые вышки, протягивались линии электропередачи и делалось всё необходимое для развития удалённых территорий. Именно такие люди – сильные и смелые, настоящие патриоты работают в авиации. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям, новых профессиональных успехов», - пожелал Сергей Гапликов. Также Глава Республики Коми вручил государственные награды. *** Указом Главы Республики Коми за многолетнюю плодотворную работу, направленную на благо Республики Коми, Почётной грамотой Республики Коми награждён: Хаматуллин Талгат Тавжатович – ведущий инженер-инспектор по безопасности полетов филиала Акционерного общества «Комиавиатранс» «Аэропорт Усинск»; распоряжениями Главы Республики Коми за добросовестное исполнение должностных обязанностей знаком отличия «За безупречную службу Республике Коми» награждена: Муравьева Марина Валентиновна – старший государственный инспектор Коми территориального отдела государственного авиационного надзора; за вклад в развитие гражданской авиации Республики Коми, многолетнюю добросовестную работу ценным подарком Главы Республики Коми поощрена: Банникова Тамара Егоровна – курьер Коми межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта; Благодарность Главы Республики Коми объявлена: Грицаку Алексею Захаровичу – начальнику смены цеха технического обслуживания воздушных судов Ухтинской линейной станции технического обслуживания Акционерного общества «Комиавиатранс»; Кучукову Олегу Какимовичу – командиру самолета Эмбраер-145 Сыктывкарского летного отряда Акционерного общества «Комиавиатранс».