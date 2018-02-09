Лыжник из Коми Иван Голубков – победитель Кубка мира

Наш спортсмен одержал очередную победу в заключительный день финального этапа Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения. По итогам всех гонок Иван Голубков с большим отрывом обошёл всех соперников в общем зачёте соревнований. С блестящим выступлением лыжника поздравил Глава Республики Коми Сергей Гапликов. «Своим упорством и огромным трудолюбием Вы доказали безоговорочное превосходство над соперниками. Вы уверенно лидировали на всех трёх этапах, победив почти во всех гонках, значительно опередив в общем зачёте своих ближайших конкурентов. Крепкого Вам здоровья, удачи и новых достижений в спорте!», - отметил в поздравительной телеграмме Сергей Гапликов. В этом сезоне Кубок мира по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения проходил в три этапа: в Канаде, Германии и Финляндии. Иван Голубков ни разу не выбыл из призовой тройки. Наш спортсмен стал абсолютным победителем гонок в Канаде, выиграл четыре гонки и один раз финишировал вторым в Германии, трижды занял первое место, взял бронзу и серебро в Финляндии. Таким образом, ведущий лыжник Спортивной школы олимпийского резерва Республики Коми Иван Голу становится обладателем двух хрустальных глобусов Кубка мира (один в дисциплине – «лыжные гонки», второй – «биатлон»). Церемония награждения состоится сегодня вечером в финском городе Вуокатти. Фото пресс-службы Министерства физической культуры и спорта Республики Коми