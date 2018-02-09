Владимир Путин поздравил сыктывкарку Анну Молчанову с 90-летним юбилеем

Поздравительный адрес от имени Президента России труженице тыла вручил Глава Республики Коми Сергей Гапликов. «Владимир Владимирович сердечно поздравляет Вас с юбилеем. Желает всего самого доброго и, самое главное, здоровья. С днём рождения!», - сказал Сергей Гапликов. Анна Ильинична поблагодарила главу региона за визит и рассказала немного о своей жизни. «Я счастлива своей судьбой. Родилась в хорошей и дружной семье, с мужем 53 года прожили душа в душу. Он был заслуженный лётчик, 30 лет в авиации. Сейчас вдова, но внучка и сын со снохой помогают, не забывают. Я им очень благодарна», - рассказала именинница. Анна Ильинична родилась в селе Межадор Сысольского района. В 13 лет осталась одна с матерью, всех родных забрали на фронт. С ранних лет работала в колхозе, а после возвращения отца с войны всей семьей переехали в Сыктывкар. Выучившись на бухгалтера в кооперативном техникуме, Анна Молчанова работала в потребительском союзе в селе Выльгорт Сыктывдинского района. Затем, до выхода на пенсию, проработала в МВД. В свои 90 лет труженица тыла бодра и активна. Говорит: спорт и труд – хорошая закалка для духа и тела. Трудовой стаж Анны Ильиничны – более 40 лет. Супруг и старший сын именинницы всю жизнь проработали в гражданской авиации. По их стопам пошла и внучка. Девушка окончила институт гражданской авиации в Санкт-Петербурге, сейчас работает диспетчером международных авиалиний в Сыктывкаре. Сергей Гапликов поздравил семейную династию с днём гражданской авиации. Сегодня воздушный флот России отмечает 95-летие.