Финал Первенства по боксу в Сыктывкаре определит состав юниорской сборной России

Свыше 300 сильнейших боксёров страны в возрасте 17-18 лет съедутся в столицу Республики Коми, чтобы побороться за право представлять честь России на европейских и мировых турнирах. Соревнования пройдут с 10 по 17 февраля на базе Спортивной школы олимпийского резерва № 2. О ходе подготовки к проведению Первенства Главе Республики Коми Сергею Гапликову доложил министр физической культуры и спорта региона Николай Бережной. По словам министра, большинство спортсменов уже подтвердили своё участие. Приём заявок продолжается в режиме онлайн. Общее количество участников Первенства вместе с тренерами, медиками и судьями составит около 450 человек. Торжественная церемония открытия состоится 11 февраля. «Помещения согласно требованиям Федерации бокса России практически готовы. В ночь с 9-го на 10-е февраля, когда никого не будет в зале, установим и отрегулируем освещение. С российской Федерацией налажен хороший контакт, работаем плотно, всю необходимую помощь и консультации получаем оперативно», - сообщил Николай Бережной. Напомним, в борьбе за право проведения Первенства по боксу среди юниоров 17-18 лет Сыктывкар обошёл город-миллионник Новосибирск. В результате жарких дебатов исполком Федерации бокса России выбрал столицу Республики Коми. Одним из решающих аргументов стал успешный опыт проведения в Сыктывкаре Кубка России по боксу среди женщин. Кроме того, по словам Николая Бережного, на Первом Международном боксёрском форуме в Сочи республика была отмечена в десятке самых активных регионов страны по развитию бокса. «Я благодарен Федерации бокса республики, которая провела очень большую работу. Личный авторитет и опыт её руководства ни у кого не вызывают сомнений в правильности принятого решения. Я благодарен также исполкому Федерации бокса России, который оказал нам эту честь. Для нас это большое событие всероссийского масштаба, которое мы должны достойно провести, чтобы и спортсмены, и болельщики получили максимум удовольствия от пребывания на нашей северной территории. Чтобы, не взирая на морозы, мы по-доброму тепло, гостеприимно приняли их, и они чувствовали себя здесь как дома», - заявил Сергей Гапликов. Министр также проинформировал главу региона о заседании исполнительного комитета Международной Федерацией хоккея с мячом в Хабаровске, по результатам которого Сыктывкар получил право на проведение Чемпионата мира в 2021 году. Сергей Гапликов поручил Николаю Бережному учесть при подготовке опыт Хабаровска, чтобы провести соревнование в год столетия Республики Коми на высочайшем организационном, инфраструктурном и техническом уровне. Напомним, такую задачу перед республикой поставил Президент России Владимир Путин.