Участники Всероссийского фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта смогут получать спортивные разряды и звания

Инициативу Республики Коми поддержали в Минспорта России. Об этом главе региона Сергею Гапликову доложил министр физической культуры и спорта республики Николай Бережной. Напомним, фестиваль проводится на регулярной основе, начиная с 2014 года, в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина по поддержке и развитию национальных видов спорта. Событие включено в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта России на 2018 год. IV Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта состоится в Сыктывкаре с 20 по 24 августа 2018 года и будет приурочен к 97-ой годовщине государственности Республики Коми. Ожидается, что он соберёт участников из 50 регионов России. «У нас подготовлен проект положения, который планируется на следующей неделе рассмотреть в Министерстве спорта России. Мы уже определили места для проведения соревнований и составили план по приведению их в надлежащее техническое состояние. Сейчас мы активно работаем с всероссийскими федерациями по видам спорта для того, чтобы выйти с единой позицией на следующей неделе в Минспорта и решить все организационные вопросы», - проинформировал Николай Бережной. Сергей Гапликов поручил министру составить программу фестиваля таким образом, чтобы гости могли принимать участие в праздничных торжествах по случаю дня республики. *** В спортивную программу Всероссийского фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта включено 16 национальных и неолимпийских видов спорта, в которых будут определены сильнейшие атлеты России и четыре показательных вида, являющихся национальными и проведение которых предназначено для их популяризации. Это бильярдный спорт (комбинированная пирамида), борьба на поясах, гиревой спорт, городошный спорт, стритбол (баскетбол 3х3), лапта (мини-лапта), флорбол, перетягивание каната, самбо, шашки (русские шашки), хоккей с мячом (мини-хоккей с мячом), северное многоборье, мас-рестлинг, керешу (показательный вид), корэш (показательный вид), армспорт (показательный вид), хапсагай (показательный вид). Также впервые будет представлен полиатлон, рыболовный спорт (поплавочная удочка) и чир-спорт.