Поздравление Главы Республики Коми с Днём российской науки

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём российской науки! Наука - залог прогресса в любой сфере. Восприимчивость и открытость всему новому, талант и упорный труд, высокая гражданская ответственность и готовность посвятить жизнь науке и своей стране – эти качества всегда отличали исследователей в России. И сегодня учёные вносят огромный вклад в развитие богатого потенциала нашей страны и регионов. В 2017 году в республике началось создание Федерального исследовательского центра «Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук». Уверен, новый центр позволит реализовать фундаментальные научные проекты в области перспектив освоения и развития Арктической зоны России. Ведущие вузы республики принимают активное участие в социально-экономическом развитии нашего региона. И в ближайшем будущем должны стать базой для обеспечения кадрами и инновационными разработками русской Арктики. В профессиональный праздник, желаю всем, кто посвятил свою жизнь науке, успехов в достижении поставленных целей, больших и маленьких открытий, перспективных проектов, крепкого здоровья, личного счастья и благополучия!» Глава Республики Коми С.А. Гапликов