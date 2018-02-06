В Республике Коми утверждена величина прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения за IV квартал 2017 года

Соответствующее постановление Правительства Республики Коми вступило в силу и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за IV квартал 2017 года Основные социально-демографические группы населения В среднем по Республике Коми Природно-климатические зоны Республики Коми северная зона южная зона Все население в том числе: Трудоспособное население Пенсионеры Дети 12539 13420 10235 12614 13968 14720 11244 14560 11989 12906 9892 11822 Постановление Правительства Республики Коми от 31 октября 2017 г. № 578 «Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за III квартал 2017 года» признано утратившим силу.