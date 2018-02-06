В Республике Коми объявлен конкурс журналистских материалов о людях с инвалидностью

Конкурс «Счастье без барьеров» – это конкурс публикаций, статей, интервью, телесюжетов, радиорепортажей, фотографий, направленных на разрушение стереотипов непонимания и разобщенности инвалидов и общества, устранение препятствий на пути к всестороннему участию инвалидов в жизни общества. Организаторы конкурса - Коми Республиканская общественная организация Всероссийского общества инвалидов и Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми. «Цель конкурса - привлечение внимания региональных и местных средств массовой информации к проблемам инвалидов и инвалидности, деятельности Коми республиканской организации Всероссийского общества инвалидов, направленной на решение проблем, касающихся социальной защиты инвалидов в Российской Федерации, исполнение Конвенции ООН «О правах инвалидов», - пояснили организаторы мероприятия. Согласно Положению о республиканском конкурсе на лучшее журналистское произведение «Счастье без барьеров», к участию могут быть представлены материалы, опубликованные с 1 января 2017 года до 15 мая 2018 года в средствах массовой информации, которые издаются или выходят в эфир в Республике Коми. Конкурсный отбор проводится по четырем номинациям, которые соответствуют основным форматам средств массовой информации. Материалы на конкурс принимаются до 15 мая, его итоги будут подведены до 1 июня текущего года. Условия участия в конкурсе и критерии оценки заявленных работ изложены в Положении о конкурсе. Дополнительную информацию можно также получить по телефону 8 (8212) 51 60 32 или по адресу электронной почты invalidykomi@mail.ru.