В школах и детских садах республики усилят меры безопасности

Это связано с новыми требованиями к антитеррористической защищённости объектов образования. Об их исполнении главе региона Сергею Гапликову доложила вице-премьер регионального Правительства Наталья Михальченкова. Вопросы защищённости учащихся находятся на постоянном контроле Минобрнауки Республики Коми. Всего в регионе функционируют 730 образовательных организаций. В прошлом году более половины из них были оснащены системами видеонаблюдения (по сравнению с 2016 годом общее количество увеличилось на 12%), во всех образовательных учреждениях установлены посты охраны, территория 97% объектов защищена ограждением. Согласно новым требованиям, все объекты образования с учётом потенциальной опасности делятся на три категории. Чем больше общая численность учащихся и педагогического коллектива, тем выше класс опасности. К примеру, к третьей категории относятся преимущественно малокомплектные школы и учреждения дошкольного образования, где численность пребывающих не превышает 100 человек. Перечень мер безопасности для них составляют требования, обязательные для всех учебных заведений. Это прежде всего пропускной режим, физическая охрана, бесперебойная связь, наличие кнопки вызова экстренных служб, ограждения по периметру прилегающей территории, чёткий контроль пребывания на территории посторонних лиц и нахождения транспортных средств. В настоящее время завершена работа по классификации образовательных учреждений. Её результаты позволят учесть, где и какие дополнительные меры безопасности необходимо принять, какие средства на это понадобятся. Одновременно прорабатывается вопрос по привлечению на указанные цели субсидий из федерального бюджета.