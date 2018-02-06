Опыт Республики Коми по подготовке добровольцев – один из лучших в СЗФО

На совещании по развитию добровольческой деятельности в Северо-Западном Федеральном округе практика региона получила высокую оценку. Об этом Главе Республики Коми Сергею Гапликову доложила вице-премьер регионального Правительства Наталья Михальченкова. Напомним, 2018 год Президентом России Владимиром Путиным объявлен Годом добровольца. В рамках исполнения поручений главы государства по снятию барьеров для развития волонтёрства Агентством стратегических инициатив был разработан новый стандарт поддержки добровольческой деятельности. По его внедрению Республика Коми отмечена в числе 17 регионов-лидеров страны. Новый стандарт включает в себя 9 шагов, которые позволяют вовлечь в волонтерство людей всех возрастов, привлечь в социальные проекты бизнес и некоммерческие образовательные организации, создать организационную структуру поддержки добровольчества. Сегодня волонтёрское движение в Коми объединило свыше 7 тысяч человек. Волонтеры активно участвуют в социальных проектах, реализуемых в таких важных сферах, как уход за больными, поддержка пожилых, людей с ограничениями по здоровью, образование, спорт, культура, краеведение, поисковые движения, забота о природе и животных. В целях информационной, консультационной и методической поддержки добровольцам с начала года в республике ведётся работа по открытию муниципальных волонтёрских центров. Первый такой центр появился в Усть-Вымском районе. В ближайшее время будет сформирован региональный Совет по поддержке добровольческой деятельности. Добровольческие объединения республики имеют возможность участвовать в региональных конкурсах на получение грантов для реализации собственных проектов. Также планируется создание единой системы поощрения добровольцев Республики Коми (льготное посещение мероприятий, спортивных секций), разработка единого фирменного стиля одежды и введение нагрудного знака «Доброволец Республики Коми».