Механизм реализации демографических инициатив Президента России Владимира Путина должен быть максимально удобным для людей

Такую задачу перед социальным блоком регионального Правительства поставил Глава Республики Коми Сергей Гапликов по итогам рабочего совещания, основной темой которого стало исполнение поручений Президента по предоставлению мер социальной поддержки семьям. С докладом выступила вице-премьер Наталья Михальченкова. Она проинформировала о предоставлении новых мер соцподдержки. C начала 2018 года семьям с низкими доходами при рождении первого ребенка предоставляется ежемесячная выплата. Её размер в Республике Коми составляет 12 487 рублей. В январе в республике родилось 124 первенца. За получением новой выплаты в центры социальной защиты населения Республики Коми поступило 9 обращений (4 – в Сыктывкаре, 1 – в Воркуте, 1 – в Ухте, 1 – в Усинске, 2 – в Удорском районе). Выплата назначена 4 родителям, из них трое её уже получили. Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил вице-премьеру Наталье Михальченковой усилить адресную работу с семьями: оказать помощь в сборе справок, подаче заявления. «Необходимо информировать граждан – раздавать соответствующие информационные брошюры и методички в роддоме, в ЗАГСе, медицинских учреждениях, офисах «Мои документы», отделениях пенсионного фонда. Люди должны знать, какими мерами поддержки они имеют право воспользоваться, куда подавать заявление, какие справки для этого нужны. На каждом этапе соответствующие службы должны сопровождать, консультировать и помогать», - подчеркнул Сергей Гапликов. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) с 1 января 2018 года первого ребенка назначается семьям, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает полторы величины прожиточного минимума трудоспособного населения, которая была установлена в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за выплатой. Выплата предоставляется за счёт средств федерального бюджета по месту жительства получателей через центры социальной защиты населения, а также через многофункциональные центры «Мои документы». Важно знать: если родители обратятся за этой мерой поддержки до исполнения ребёнку шести месяцев, выплата будет предоставляться с даты рождения малыша. Если после шести месяцев – выплату назначат с даты подачи заявления.