Каждый житель может стать автором «Книги памяти Республики Коми»

Уникальный информационный онлайн-проект презентовали сегодня, в День воинской славы России, на заседании общественной редколлегии под председательством Главы Республики Коми Сергея Гапликова. Ресурс содержит самую полную на сегодня базу данных об участниках Великой Отечественной войны, призванных из нашей республики, и доступна каждому интернет-пользователю. Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал важность сохранения исторической памяти. В Республике Коми работа над изданием уникальной «Книги памяти» ведётся уже почти 30 лет. За это время собрано огромное количество информации об участниках войны, выпущено 13 печатных томов и 20 электронных изданий. Сегодня электронная энциклопедия стала доступна и на единой интерактивной площадке в сети Интернет. Из Республики Коми на фронт было призвано более 170 тысяч человек, треть из них не вернулась с полей сражений. Электронная книга памяти даст возможность миллионам людей, не только из Республики Коми, но и других городов России, ближнего и дальнего зарубежья установить судьбу фронтовика, призванного на войну из Коми, найти информацию о своих погибших или пропавших без вести родных и близких. А обратная связь сайта даёт возможность всем желающим принять участие в создании «Книги памяти», прислав информацию о своём отце, деде, прадеде, служившем в годы Великой Отечественной войны. Сергей Гапликов поблагодарил редколлегию издания за колоссальный труд по сохранению памяти, жизненный подвиг, за любовь и особое отношение к республике, а также призвал жителей республики внести свой вклад в информационное наполнение ресурса. «Давайте сделаем «Книгу памяти» ещё более доступной, более широкой с сточки зрения распространения и наполнения издания материалами фото и видеоархивов, хроник, письменных подтверждений и воспоминаний. Будем рассказывать о наработках исследователей, деятельности поисковых отрядов и волонтёров, передавая молодёжи память о подвигах наших отцов, чтобы никто и никогда не мог переписать нашу историю», - отметил Сергей Гапликов. Председатель совета Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Людмила Жукова поблагодарила Главу Республики Коми за поддержку в реализации проекта. «В марте прошлого года, когда я встречалась с Главой Республики Коми, я подняла вопрос о продолжении издания «Книги памяти». На тот момент её издание было приостановлено. И Сергей Анатольевич тут же ответил, что «Книга памяти» будет жить. Были даны поручения, выделено финансирование. Сегодня, Сергей Анатольевич, позвольте от старшего поколения, от ветеранов сказать Вам спасибо. Спасибо за то, что Вы по-сыновьи относитесь к проблемам ветеранов и помогаете в их решении», - сказала Л. Жукова.