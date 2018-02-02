Чемпионат мира по бенди в Сыктывкаре станет ярким и запоминающимся событием в международной спортивной жизни

Сергей Гапликов прокомментировал положительное решение исполкома Международной федерации бенди (FIB) по заявке Республики Коми на проведение соревнований в Сыктывкаре в 2021 году. Напомним, решение в пользу республики принято единогласно в рамках 38-го Чемпионата мира по хоккею с мячом в Хабаровске. В своем приветственном слове к участникам Президент России Владимир Путин подчеркнул вклад страны в популяризацию этого зимнего вида спорта. «Отмечу, что на протяжении многих лет Россия вносит серьёзный вклад в развитие и популяризацию хоккея с мячом, расширение его географии. Мы по праву гордимся нашей национальной сборной, её победами и триумфами», - отметил Владимир Путин. Республика Коми имеет положительный опыт проведения крупных всероссийских и международных соревнований. В 2017 году в Сыктывкаре прошли финал Суперкубка России по хоккею с мячом и Первенство мира по хоккею с мячом среди юниоров. Благодарные отзывы команд-участниц этих соревнований также были учтены при рассмотрении заявки республики. «Нам оказано высокое доверие. И мы сделаем всё, чтобы его оправдать. Мы сделаем всё необходимое, чтобы это событие стало запоминающимся в международной спортивной жизни, чтобы оно дало дополнительный импульс развитию нашего любимого, национального вида спорта – хоккея с мячом, - прокомментировал Сергей Гапликов. – Проведение Чемпионата в Сыктывкаре не только порадует десятки тысяч наших болельщиков, но и позволит создать дополнительные инфраструктурные проекты, откроет новые возможности для более активного занятия спортом и вовлечения молодежи в здоровый образ жизни. Поэтому я искренне поздравляю всех нас с этим знаковым событием».