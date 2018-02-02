В Коми новую выплату на первенца уже получили три жительницы республики

По информации Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, на 2 февраля выплата направлена трем мамам, которые родили первого ребенка с начала 2018 года. «31 января выплату перечислили маме первенца, появившегося на свет с начала этого года, проживающей в Удорском районе. Женщина получила средства в тот же день. 1 февраля выплату направили мамам первенцев в Сыктывкаре и Воркуте. Деньги уже поступили на счета женщин», - сообщили в Минтруде РК. Напомним: ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) с 1 января 2018 года первого ребенка - это новая федеральная мера социальной поддержки. Она установлена в стране в рамках реализации демографических инициатив Президента России Владимира Путина. Соответствующий федеральный закон получил одобрение в Государственной думе Российской Федерации 21 декабря 2017 года, спустя неделю Владимир Путин подписал этот нормативный акт. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) с 1 января 2018 года первого ребенка назначается семьям, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает полторы величины прожиточного минимума трудоспособного населения, которая была установлена в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за выплатой. «Прожиточный минимум для трудоспособного населения за второй квартал 2017 года в среднем составлял 13 тысяч 276 рублей. Полуторакратный размер прожиточного минимума – 19 тысяч 914 рублей. Значит, если семья состоит из трех человек – родители и новорожденный – и доход этой семьи меньше 59 тысяч 742 рублей, то такая семья может обращаться за назначением выплаты. Если в семье двое, например, мама и ребенок, и доход семьи ниже 39 тысяч 828 рублей, выплата тоже положена», - пояснили специалисты соцзащиты. Выплата предоставляется до достижения ребенком полутора лет. Размер выплаты установлен на уровне прожиточного минимума для детей, установленный в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты. В Республике Коми прожиточный минимум для детей за второй квартал 2017 года в среднем составлял 12 487 рублей. Выплата назначается на один год, по истечении этого срока нужно обратиться за ее продлением еще на полгода. Еще один важный нюанс: если родители обратятся за этой мерой поддержки до исполнения ребенку шести месяцев, то выплата будет предоставляться с даты рождения ребенка, если после шести месяцев - выплату назначат с даты подачи заявления. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) с 1 января 2018 года первого ребенка предоставляется за счет средств федерального бюджета по месту жительства получателей через центры социальной защиты населения. В 2018 году на обеспечение ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка Республика Коми получит из федерального бюджета около 125 млн. рублей.