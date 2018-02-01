В Республике Коми начали строить школу на 600 мест

Она появится в сыктывкарском поселке Краснозатонский. Торжественный старт строительству был дан сегодня в ходе рабочего визита белорусской делегации в Сыктывкар. Министр архитектуры и строительства Республики Беларусь Анатолий Чёрный лично посетил объекты строительства, подрядчиком которых выступает белорусская компания «Белстройцентр-Калуга». От правительства региона собравшихся поприветствовала заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова. «Республика Коми приложила максимум усилий для того, чтобы данный объект вошёл в федеральную программу по созданию современной образовательной среды для школьников. Уже принято решение о выделении федеральных средств в размере 281 миллиона рублей, остальное финансирование будет обеспечено за счёт субсидии из средств республиканского бюджета», – пояснила Наталья Михальченкова. Министр архитектуры и строительства Республики Беларусь Анатолий Чёрный рассказал, что это не первый социальный объект в России, который реализует «Белстройцентр-Холдинг» [ООО «Белстройцентр-Калуга» входит в структуру «Белстройцентр-Холдинга» – прим.]. По словам министра, в Сыктывкаре на первом этапе запланированы сдача школы на 1200 мест в мкрн Орбита в мае 2018 года и школы в п. Краснозатонский к концу текущего года. «Нам интересно поработать в Коми – это своеобразный регион. Хочется что-то построить на память от белорусов. Пока это две школы, потом, возможно, будут другие объекты», – прокомментировал Анатолий Чёрный. Он также заверил, что при строительстве будут соблюдены все технологии, которые применяются в условиях низких температур. Новая школа в Краснозатонском будет полностью отвечать современным требованиям обучения. Согласно проекту, школа представляет из себя трёхэтажное квадратное здание с кирпичной укладкой стен и утепленным фасадом. При школе предусмотрен мини-стадион. В комплексе – благоустройство всей территории в соответствии с ландшафтом и существующей застройкой. Школа на 600 мест по ул. Новозатонской будет дополнительным зданием школы № 9, расположенной в поселке.