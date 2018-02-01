В Сыктывкар с деловым визитом прибыла делегация Республики Беларусь

Делегация во главе с министром архитектуры и строительства Республики Беларусь Анатолием Чёрным посетит строящуюся в сыктывкарском микрорайоне Орбита школу на 1200 мест, а также площадку под строительство школы на 600 мест в посёлке Краснозатонском. Также Анатолий Чёрный встретится с Главой Республики Коми Сергеем Гапликовым. В рамках визита в столицу Коми представители белорусской стороны проведут рабочую встречу в Министерстве строительства и дорожного хозяйства региона, а также встретятся с членами Белорусской национально-культурной автономии в Республике Коми.