Управляющие компании обязаны указывать в платёжках полные сведения по всем начислениям

Качество предоставления жилищно-коммунальных услуг и порядок их оплаты – одна из самых проблемных тем, с которой жители региона обращаются на личный приём к Главе Республики Коми. На этот раз за помощью к Сергею Гапликову обратилась жительница Сыктывкара. Заявительница, в частности, посетовала на отсутствие в платёжках сведений, разъясняющих порядок начисления задолженности. Сергей Гапликов поручил Стройнадзору Республики Коми проверить информацию и, в случае выявления нарушений, привлечь управляющую компанию к ответственности. По словам женщины, управляющая компания не информирует должным образом собственников об изменениях в Жилищном кодексе. Например, смена получателей платежей в этом году для жильцов дома стала полной неожиданностью, а новые квитки – вызвали непонимание и настороженность. «С 1 января 2018 года законодательно установлена обязанность потребителей производить оплату за услуги напрямую ресурсоснабжающей организации, то есть возвращены прямые расчёты с гражданами в рамках публичного договора. С ним можно ознакомиться на сайте компании», - пояснил руководитель регионального Стройнадзора Роман Шашев. «Надо работать с людьми, вовремя информировать их о всех изменениях. Управляющая компания должна собрать всех и в присутствии представителя ресурсоснабжающей организации объяснить, что законодательство изменилось, и совместно с гражданами принять соответствующее решение. Все должны знать, когда и в какое время к ним поступит соответствующий расчёт на оплату тепла в доме, как будет организован процесс снятия показаний счётчика, куда обращаться в случае возникновения дополнительных вопросов. Организуйте эту работу», - поставил задачу перед руководителем Стройнадзора республики Сергей Гапликов. Заявительница также попросила привести в порядок тротуар, отремонтировать его и оградить от автомобильного транспорта, чтобы он не перекрывал путь пешеходам. Мэр Сыктывкара Валерий Козлов взял вопрос на проработку. На личный приём к Главе Республики Коми жители обратились также по вопросам оказания медицинской помощи, улучшения жилищных условий, предоставления юридической помощи. Всем заявителям будут даны письменные ответы в сроки, предусмотренные законодательством. Напомним, Президент России Владимир Путин поручил главам регионов уделять особое внимание работе с обращениями и жалобами граждан. Информация о принятых мерах ежемесячно поступает в Администрацию Президента Российской Федерации. Сергей Гапликов проводит личный приём граждан раз в месяц. Решение вопросов, с которыми жители обращаются на приём к главе региона, держатся на контроле Администрации Главы Республики Коми.