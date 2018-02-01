Итоги личного приёма: жительнице села Усть-Кулом после пожара отремонтировали дом

Женщина обратилась за помощью к Главе Республики Коми во время его рабочей поездки в Усть-Куломский район. В марте 2013 года в её доме произошёл пожар. Здание требовалось отремонтировать, но сделать это самостоятельно сельчанка с инвалидностью 2-ой группы не могла. С тех пор вопрос никак не решался. После обращения гражданки к главе региона к решению проблемы подключились местные власти. В ходе ремонта была произведена замена фундамента и оконных блоков, утеплены стены, покрыт фанерой пол, заменена электропроводка и построена новая веранда. На это из бюджета сельского поселения было направлено 300 тысяч рублей. Президент России Владимир Путин поручил главам регионов уделять особое внимание работе с обращениями и жалобами граждан. Информация о принятых мерах ежемесячно поступает в Администрацию Президента Российской Федерации. Сергей Гапликов проводит личный приём граждан раз в месяц. Решение вопросов, с которыми жители обращаются на приём к главе региона, держатся на контроле Администрации Главы Республики Коми.