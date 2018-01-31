В 2017 году в собственность Республики Коми возвращены активы на сумму более 6 миллиардов рублей

Незаконно отчуждённое несколько лет назад имущество региона удалось вернуть при активном содействии надзорных органов. На заседании коллегии Прокуратуры Республики Коми руководитель региона Сергей Гапликов поблагодарил сотрудников ведомства за эффективную совместную работу, а также настойчивость прокуроров в отстаивании интересов общества и государства. «В 2017 году в республиканскую собственность передано значительное количество активов, которые несколько лет назад были отчуждены незаконным путём. По ряду направлений в сфере энергетики, сельского хозяйства, жилищно-коммунального и санаторно-курортного комплексов, перерабатывающей отрасли, а также недвижимого имущества сумма составила почти 6 с половиной миллиардов рублей. Это существенные цифры, которые сегодня, по нашей оценке, приносят серьёзный доход в республиканский бюджет», - отметил Сергей Гапликов. В 2017 году сумма доходов активов в республиканский бюджет в виде дивидендов выросла в 7 раз (к уровню 2016 года) и составила более 20 млн. рублей. Одним из важных направлений работы прокуратуры сегодня остаётся борьба с коррупцией и защита трудовых прав работников предприятий. В результате совместной работы органов власти региона и прокуратуры сумма задолженности по заработной плате за 2017 год снизилась на 31,6%. Всего в организациях республики в течение прошлого года погашена задолженность на сумму более 720 млн. рублей. Взаимодействие органов власти республики и прокуратуры по улучшению качества жизни населения, защите интересов и прав граждан будет продолжено. В числе общих приоритетных задач - обеспечение законности и правопорядка, соблюдения всех норм выборного законодательства в период подготовки и проведения президентских выборов 18 марта 2018 года.