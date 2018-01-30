Коми вошла в ТОП-10 регионов России по работе с органами власти в рамках реализации федерального проекта «Дорожная инспекция ОНФ/карта убитых дорог»

Глава Республики Коми Сергей Гапликов обсудил с активом регионального отделения ОНФ вопросы практической реализации общественных предложений. Рабочая встреча состоялась сегодня, 30 января. Глава региона высоко оценил роль ОНФ в решении вопросов, касающихся повышения качества жизни людей. В этом ключе взаимодействие Правительства республики с региональным отделением Общероссийского народного фронта носит конструктивный характер, а предложения общественной организации учитываются при принятии управленческих решений. «Вопросы, решение которых вы держите на своём контроле, напрямую отражаются на качестве жизни и социальном самочувствии граждан. Прежде всего это касается исполнения майских указов и поручений Президента России, направленных на выполнение конкретных задач по улучшению жизни населения. Ваше мнение, ваш опыт, ваши замечания и предложения для нас очень важны, и мы ориентируемся на них в своей работе», - отметил Сергей Гапликов. Общественный контроль крайне необходим и в проведении важных политических событий, таких как выборы Президента Российской Федерации. В настоящее время Общественная палата Республики Коми формирует состав общественных наблюдателей на избирательных участках. Сергей Гапликов предложил представителям ОНФ подключиться к этой работе. Глава исполкома ОНФ в Республике Коми Елена Иванова проинформировала об итогах реализации приоритетных проектов в 2017 году и планах на этот год. «Наши встречи стали уже традиционными. Все поручения, Сергей Анатольевич, которые Вы давали Правительству республики по итогам прошлой встречи, выполнены. У нас выстроено плодотворное взаимодействие с органами власти. Так, в рамках реализации федерального проекта «Дорожная инспекция ОНФ/карта убитых дорог» Республика Коми вошла в десятку лучших регионов страны по работе с властью, и где проводится планомерная работа по учёту мнения граждан при ремонте дорог. 9 из 10 наиболее разрушенных автомобильных участков, отмеченных жителями, были отремонтированы», - сообщила Елена Иванова. В ходе беседы актив регионального ОНФ озвучил ряд предложений. В частности, сопредседатель Ольга Федулова проинформировала о потребности ремонта подъездных путей к больницам и поликлиникам республики. Глава региона отметил, что работа по улучшению транспортной инфраструктуры вблизи медучреждений является одной из приоритетных и в дальнейшем будет продолжена. Сопредседатель Елена Шумилова затронула вопрос по выявлению и ликвидации несанкционированных полигонов ТБО. Благодаря проекту «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок» в течении прошлого года удалось ликвидировать 63 свалки. Проект получил высокую оценку на федеральном уровне: на «Форуме Действий» было объявлено, что портал «Карта свалок» будет передан в Минприроды России. Представители Общероссийского народного фронта также обсудили вопрос, касающийся охраны здоровья детей в школах и детских садах. Вице-премьер – министр образования, науки и молодёжной политики Республики Коми Наталья Михальченкова доложила, что в регионе разработан межведомственный пилотный проект «Школьная медицина», который нацелен на системное решение проблемы по медицинскому обслуживанию учащихся. Сергей Гапликов поддержал предложение усилить работу по родительскому просвещению в школах. Региональное министерство образования совместно с национальной родительской ассоциацией расширят работу по родительскому просвещению в образовательных организациях. Кроме того, в регионе будут регулярно проводиться онлайн-трансляции родительских собраний с привлечением профессиональных экспертов (юристов, психологов, медиков, сотрудников полиции).