Более тысячи сотрудников органов внутренних дел обеспечат правопорядок на избирательных участках во время президентских выборов в Коми

Глава региона Сергей Гапликов провёл Координационное совещание по обеспечению правопорядка в Республике Коми. Основной вопрос повестки – обеспечение общественной безопасности в местах массового пребывания людей в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. «Наша прямая обязанность – сделать всё, чтобы выборы прошли в спокойной обстановке, и жители республики могли реализовать своё конституционное право. Мы должны обеспечить законность и правопорядок в период избирательной кампании и в день голосования», - обозначил глава региона. Для этого, отметил Сергей Гапликов, необходимо обеспечить постоянное и конструктивное взаимодействие между всеми ответственными ведомствами и органами, отработать алгоритм слаженных действий на случай чрезвычайных ситуаций и террористических угроз. На территории Республики Коми во время президентских выборов будет работать 660 избирательных участков, из них 636 постоянных и 24 временных. Общее число избирателей составляет 678 тысяч человек. Заместитель начальника полиции МВД по Республике Коми Ильдар Хуснутдинов доложил, что с 16 по 19 марта личный состав правоохранительного ведомства переводится на усиленный режим несения службы. Для обеспечения правопорядка на избирательных участках планируется задействовать около 1200 сотрудников ОВД и 195 сотрудников Управления Росгвардии по Республике Коми. На период избирательной кампании будет усилена охрана мест размещения избирательных комиссий, предвыборных штабов кандидатов, хранения избирательной документации, массового пребывания граждан. В учреждениях здравоохранения и социального обслуживания населения Республики Коми с круглосуточным пребыванием людей приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности в период подготовки и проведения президентских выборов. Об этом доложили министр здравоохранения Дмитрий Березин и министр труда, занятости и социальной защиты Илья Семяшкин. Глава республики предложил рассмотреть возможность, в случае необходимости, создания дополнительных временных избирательных участков в данных учреждениях. О ходе подготовки к проведению выборов в Сыктывкаре и Ухте проинформировали руководители муниципалитетов Валерий Козлов и Магомед Османов. По итогам совещания глава региона поставил задачу перед руководителями всех муниципальных образований ещё раз проверить готовность избирательных участков, обратив особое внимание на их безопасность и состояние подъездных путей.