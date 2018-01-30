В 2018 году в Республике Коми планируется построить 251 тысячу квадратных метров жилья

На заседании Президиума регионального Правительства, прошедшего под руководством Главы Республики Коми Сергея Гапликова, были рассмотрены вопросы развития отрасли жилищного строительства. О текущей ситуации и планах на будущее доложил министр строительства и дорожного хозяйства республики Сергей Двуреченский. По словам министра, до конца 2018 года в Республике Коми планируется сдать 251 тысячу квадратных метров жилья. Это на 70 тысяч квадратных метров больше, чем 2017 году. Лидером среди городов традиционно стал Сыктывкар с плановым показателем более 156 тысяч квадратов, на втором месте Ухта – 25 800, третье место у Печоры – 5 300. Среди муниципальных районов в передовиках, соответственно, Сыктывдинский – 22 500, Усть-Вымский – 4 700, Коркеросский – 4 500. Сергей Гапликов поставил перед региональным Минстроем стратегическую задачу по внедрению дополнительных механизмов стимулирования отрасли жилищного строительства. Глава Республики Коми, в частности, предложил активнее использовать потенциал государственно-частного партнёрства, создавать условия для снижения себестоимости квадратного метра жилья и повышения доступности земельных участков, выделяемых под индивидуальное жилищное строительство. «251 тысяча квадратных метров – это хороший показатель для старта. Мы должны увеличить его, создавая все необходимые условия и применяя все доступные механизмы, которые имеются также и на федеральном уровне. Сегодня много изменений вносится в градостроительное законодательство и в законодательство по поддержке граждан: это в том числе ипотека, поддержка специалистов на селе и другие программы, в которых мы также должны активно участвовать», - заявил глава региона.