В 2018 году в Республике Коми планируется построить 251 тысячу квадратных метров жилья

30.01.2018   Новости Коми
На заседании Президиума регионального Правительства, прошедшего под руководством Главы Республики Коми Сергея Гапликова, были рассмотрены вопросы развития отрасли жилищного строительства. О текущей ситуации и планах на будущее доложил министр строительства и дорожного хозяйства республики Сергей Двуреченский. По словам министра, до конца 2018 года в Республике Коми планируется сдать 251 тысячу квадратных метров жилья. Это на 70 тысяч квадратных метров больше, чем 2017 году. Лидером среди городов традиционно стал Сыктывкар с плановым показателем более 156 тысяч квадратов, на втором месте Ухта – 25 800, третье место у Печоры – 5 300. Среди муниципальных районов в передовиках, соответственно, Сыктывдинский – 22 500, Усть-Вымский – 4 700, Коркеросский – 4 500. Сергей Гапликов поставил перед региональным Минстроем стратегическую задачу по внедрению дополнительных механизмов стимулирования отрасли жилищного строительства. Глава Республики Коми, в частности, предложил активнее использовать потенциал государственно-частного партнёрства, создавать условия для снижения себестоимости квадратного метра жилья и повышения доступности земельных участков, выделяемых под индивидуальное жилищное строительство. «251 тысяча квадратных метров – это хороший показатель для старта. Мы должны увеличить его, создавая все необходимые условия и применяя все доступные механизмы, которые имеются также и на федеральном уровне. Сегодня много изменений вносится в градостроительное законодательство и в законодательство по поддержке граждан: это в том числе ипотека, поддержка специалистов на селе и другие программы, в которых мы также должны активно участвовать», - заявил глава региона. 

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien