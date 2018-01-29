Ряду жителей республики присвоены Почётные звания «Заслуженный работник Республики Коми»

Указ Главы Республики Коми от 24 января 2018 года № 2 «О присвоении почётного звания Республики Коми «Заслуженный работник Республики Коми» За заслуги перед Республикой Коми присвоить почётное звание Республики Коми «Заслуженный работник Республики Коми»: Косолаповой Татьяне Андреевне – учителю географии, биологии, экологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Чёрныш, Прилузский район; Коюшеву Михаилу Ивановичу – водителю автомобиля 5 разряда группы механизации и транспорта Сыктывкарского района электрических сетей производственного отделения «Южные электрические сети» филиала публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» «Комиэнерго», город Сыктывкар; Ладановой Галине Ивановне – режиссеру телевидения службы тематического вещания филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Коми Гор», город Сыктывкар; Лимерову Павлу Федоровичу – ведущему научному сотруднику Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, город Сыктывкар; Мышенковой Галине Ефимовне – корректору Автономного учреждения Республики Коми «Редакция газеты «Знамя труда», Прилузский район; Пелёвиной Елене Владимировне – генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «КонсультантПлюсКоми», город Сыктывкар; Пивкину Александру Григорьевичу – директору дирекции национального телевещания акционерного общества «Коми республиканский телевизионный канал», город Сыктывкар; Рочевой Ольге Егоровне – преподавателю государственного профессионального образовательного учреждения Республики Коми «Колледж искусств Республики Коми», город Сыктывкар; Цуман Галине Николаевне – директору государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара»; Шукюровой Валентине Валентиновне – начальнику управления образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута».