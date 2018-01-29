Ряд жителей республики награждены Почётными грамотами Республики Коми

Указ Главы Республики Коми от 24 января 2018 года № 3 «О награждении Почётной грамотой Республики Коми» За многолетнюю плодотворную работу, направленную на благо Республики Коми, наградить Почётной грамотой Республики Коми: Артеева Артура Борисовича – корреспондента отдела политики, экономики, социальных проблем, истории и культуры Автономного учреждения Республики Коми «Редакция газеты «Республика», город Сыктывкар; Беляеву Надежду Алексеевну – главного бухгалтера Автономного учреждения Республики Коми «Редакция газеты «Знамя труда», Прилузский район; Дуркина Василия Петровича – диспетчера района электрических сетей оперативно-диспетчерской группы Усть-Цилемского района электрических сетей производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» «Комиэнерго», Усть-Цилемский район; Иевлеву Оксану Максимовну – директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» села Объячево, Прилузский район; Канева Василия Владимировича – специального корреспондента отдела подготовки информационных программ телевидения филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Коми Гор», город Сыктывкар; Козлова Евгения Валериановича – редактора отдела редакции журнала «Чушканзі» Автономного учреждения Республики Коми «Издательский дом Коми», город Сыктывкар; Котову Евгению Григорьевну – первого заместителя министра здравоохранения Республики Коми; Кубика Степана Павловича – преподавателя государственного профессионального образовательного учреждения Республики Коми «Колледж искусств Республики Коми», город Сыктывкар; Макарову Екатерину Васильевну – редактора отдела редакции газеты «Коми му» Автономного учреждения Республики Коми «Издательский дом Коми», город Сыктывкар; Пелиновича Владимира Ивановича – электромонтера оперативно-выездной бригады 4 разряда оперативно-диспетчерской группы Прилузского района электрических сетей производственного отделения «Южные электрические сети» филиала публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» «Комиэнерго», Прилузский район; Тушонкова Вячеслава Николаевича – заместителя генерального директора по производственным вопросам Общества с ограниченной ответственностью «КонсультантПлюсКоми», город Сыктывкар; Хаматуллина Талгата Тавжатовича – ведущего инженера-инспектора по безопасности полетов филиала Акционерного общества «Комиавиатранс» «Аэропорт Усинск», город Усинск; Чупрова Анатолия Леонидовича – электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда Мутно-Материкского участка Возейского района электрических сетей производственного отделения «Печорские электрические сети» филиала публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» «Комиэнерго», город Усинск; Юдина Андрея Константиновича – индивидуального предпринимателя, Удорский район.